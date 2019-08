Le marché aux puces «Les Trésors de Taquine» à la recherche de vendeurs

Il est encore temps de trier les articles auxquels vous souhaitez donner une deuxième vie puisque la vente des étiquettes pour les vendeurs se poursuit au Carrefour naissance-famille.

Vendeurs, acheteurs et bénévoles : chacun y trouve son compte!

En plus de donner une 2e vie à leurs items usagés, les vendeurs pourront tout autant magasiner et ainsi faire de belles trouvailles en participant à cet événement d'envergure! Les trésors de Taquine c'est aussi redonner à l’organisme famille de la région puisque 20% des ventes seront remises à la mission du Carrefour naissance-famille!

Vous aimeriez vendre vos articles?

Il suffit tout simplement de se rendre au Carrefour naissance-famille et de vous procurer des étiquettes de vente au prix de 10$ pour 125 étiquettes ou 5$ pour 50 étiquettes. Durant la vente, vous n’avez rien à faire puisque c’est plus de 200 bénévoles qui se chargent de tout!

Vous aimeriez acheter aux Trésors de Taquine?

Ce sont des centaines d’articles usagés en excellente condition et à petits prix qui seront en vente, dont des vêtements automne-hiver pour enfants de 0 à 16 ans, ameublements, articles de maternité, jouets, livres et bien plus encore. Ce marché se tiendra au Curling Aurèle Racine, 3010, Place des Loisirs le 31 août prochain, de 9h à 13h.

Vous aimeriez vous impliquer bénévolement? Vous pouvez joindre cette belle équipe et ainsi avoir le privilège de commencer votre magasinage jusqu’à 2 heures et demie avant l’ouverture des portes à 9h. Les inscriptions se font par courriel au [email protected]

ÉCONOMISEZ ET FAITES UNE BONNE ACTION!

Pour informations, veuillez contacter Martin Faucher en composant le 450 743-0359 poste 21.