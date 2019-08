Implantation d’un 3e coffre à jouets communautaire au parc Dorimène-Desjardins

Un coffre à jouets communautaire a fait son apparition dans les derniers jours au parc Dorimène-Desjardins, qui devient ainsi le troisième parc sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy à en posséder un. Il s’agit d’une initiative qui contribue à rendre l’environnement du parc encore plus attrayant et stimulant, tout en rappelant aux jeunes le plaisir de bouger.

Les utilisateurs du parc Dorimène-Desjardins auront donc l’occasion de profiter d’un coffre rempli de jouets et d’équipements favorisant le jeu libre et l’adoption de saines habitudes de vie. Les jeunes peuvent ainsi emprunter, le temps d’une visite au parc, les accessoires de jeu mis à leur disposition. Le coffre est situé dans le secteur du parc regroupant le chalet de service, l’aire de jeux pour enfants ainsi que les jeux d’eau.

En installant ce coffre supplémentaire sur son territoire, la Ville fait appel à la bonne volonté de tous, au civisme et au respect des équipements. Les parcs Bibeau et Monseigneur-Nadeau possèdent également des coffres à jouets; tous sont accessibles 12 mois par année et leur contenu varie au gré des saisons.

Tous les citoyens peuvent profiter des jouets disponibles dans les coffres communautaires en se procurant d’abord une clé. Pour l’obtenir, il faut s’enregistrer auprès du Service des loisirs (3015, place des Loisirs) et verser un dépôt de sécurité de 10 $, lequel sera conservé jusqu’au retour de celle-ci. Pour plus de renseignements, composez le 450 780-5600, poste 4400.

Les coffres à jouets communautaires : une collaboration de plusieurs partenaires

La Ville de Sorel-Tracy tient à souligner la contribution importante du comité Pour le plaisir de bouger et de bien manger grâce à qui le projet des coffres à jouets communautaires a vu le jour en 2017. La Ville a aussi tenu à ajouter à ce projet une dimension artistique, en confiant à Martin Cournoyer, alias TradeMart, le mandat de transformer le coffre à jouets en une œuvre originale.

Rappelons que l’objectif des coffres à jouets communautaires est de mettre à la disposition des utilisateurs du parc des équipements qui permettent de jouer librement, de courir, de sauter et d’animer ces milieux de vie que sont nos parcs de quartier.