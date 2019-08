Secours adaptés, nouveau programme maintenant en fonction dans la région

En juin dernier, la MRC de Pierre-De Saurel et ses partenaires annonçaient la venue du programme Secours adaptés dans la région. Maintenant que l’entente a été signée par l’ensemble des parties prenantes au projet, Secours adaptés est officiellement en fonction sur le territoire.

Les personnes admissibles au programme sont celles demeurant à leur domicile, mais qui ne sont pas en mesure d’évacuer l’endroit par leurs propres moyens en cas d’urgence, et ce, en raison d’une limitation permanente (physique ou cognitive).

Secours adaptés permet ainsi d’assurer un milieu de vie plus sécuritaire à ces citoyens. Le programme consiste à tenir un registre informatisé de personnes nécessitant une aide particulière lors d’une évacuation d’urgence. Ainsi, avant leur arrivée sur les lieux, la centrale d’appel sera en mesure d’informer les pompiers de la présence d’une personne non autonome afin que ceux-ci puissent l’aider à évacuer son logement.

Pour s’inscrire gratuitement au registre, les personnes admissibles doivent d’abord remplir un formulaire d’adhésion. Ce n’est que lorsqu’ils recevront la lettre confirmant leur inscription au programme qu’ils seront officiellement enregistrés. À noter qu’une mise à jour du registre s’effectuera régulièrement.

Pour connaître les critères d’admissibilité au programme, son fonctionnement et la procédure d’inscription, visitez le www.secoursadaptes.com ou composez le 450 743- 2703.

Le programme Secours adaptés est offert dans la région grâce à la création d’un partenariat entre la MRC de Pierre-De Saurel, les municipalités (incluant les Services de sécurité incendie de Saint-David, Saint-Ours et Saint-Roch-de-Richelieu), le Service de protection et d’intervention d’urgence de la Ville de Sorel-Tracy, la Régie d’incendie Pierreville-Saint-François-du-Lac et la Régie intermunicipale de protection incendie Louis- Aimé-Massue, la Centrale d’appels d’urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA) et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.