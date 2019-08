ARTERRE : Un premier séjour exploratoire agricole dans la MRC de Pierre-De Saurel

La MRC de Pierre-De Saurel et le Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel unissent leurs forces pour l’organisation d’un tout premier séjour exploratoire agricole dans la région.

Destiné aux 18-35 ans qui souhaitent travailler dans le domaine agricole, ce séjour aura lieu du 27 au 29 septembre prochain. Il est organisé dans le cadre du projet L’ARTERRE, ce service de maillage, offert gratuitement par la MRC, axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires.

Ce séjour exploratoire agricole sera donc l’occasion parfaite pour les participants de visiter des fermes, de rencontrer des agriculteurs récemment établis dans la région et d’échanger avec des gens du milieu agricole inspirants et passionnés. Cette visite sera aussi l’occasion pour les participants de se laisser charmer par la région grâce aux activités découvertes prévues au programme. L’objectif du séjour exploratoire agricole est de les séduire et de leur montrer tout le potentiel du territoire afin qu’ils imaginent leur avenir dans la région.

Les participants doivent être titulaires d’un diplôme d’études postsecondaire, ou être en voie de le compléter et ils doivent habiter à l’extérieur de la MRC, ou y habiter depuis moins d’un an. Les repas, le transport, les activités et l’hébergement sont sans frais.

Pour participer à ce séjour Place aux jeunes en région (PAJ), ou tout simplement pour avoir plus d’information, contactez l’agente de développement PAJ Pierre-De Saurel, Irina Oprea, au 450 743- 1441, poste 220 ou à [email protected]

Place aux jeunes en région est financé par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse de 2016-2021 du gouvernement du Québec.