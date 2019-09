Les nuisances sonores sont une des premières sources de stress. On les subit au boulot, à la maison, dans les transports en commun… Comment en finir avec le bruit ?

Comment définir le son ?

Le son est une onde acoustique qui se définit en fréquence (hertz) et en intensité (décibels). Il faut aussi prendre en compte une autre composante : l’émergence, c’est-à-dire le niveau de bruit dépassant le niveau sonore ambiant.

Le bruit se propage par voie aérienne (la circulation automobile par exemple ou le son de la musique d’une pièce à l’autre), mais aussi par les planchers ou les murs s’il y a des bruits d’impact ou de choc. Heureusement, il existe des matériaux performants qui affaiblissent le niveau sonore.

Quels sont les meilleurs matériaux pour l’isolation acoustique à la maison ?

D’une manière générale, les matériaux les plus lourds sont les plus efficaces. En effet, plus la masse est élevée et plus elle sera isolante.

Pour l’isolation des plafonds, la ouate de cellulose est bien plus performante que la laine de verre, mais si elle est mal soufflée, elle sera inefficace. Une fois posé, il ne restera plus qu’à installer la deuxième couche de gypse sur le plafond, c’est d’ailleurs un matériau à affaiblissement acoustique. Ne soyez pas tenté par la fibre de bois, elle est bien moins efficace. Vous pourrez obtenir un prêt rapide après avoir consulté un professionnel pour connaître le coût des travaux.

Le liège est idéal pour l’isolation des planchers. En plus d’être écolo, il minimise les bruits d’impacts au sol. Si vous avez un parquet flottant, vous pouvez aussi placer une membrane acoustique dessous, ni trop mince, ni trop ferme. Dans le cas d’un plancher de bois franc, il faudra encoller la membrane acoustique directement et poser une autre couche de lames.

Les murs seront recouverts d’une double épaisseur de panneaux de gypse.

Quelle solution au bureau ?

Le bruit au travail peut être la source de troubles psychosociaux importants. Il est responsable de la baisse de concentration et donc de la productivité. La mode des open space n’arrange rien.

On pourra essayer de se préserver en portant de temps en temps un casque antibruit ou des oreillettes pour écouter de la musique. Il existe également un petit appareil révolutionnaire, le Silent Space, qui limite le bruit en le masquant. La dernière solution est le télétravail une à deux fois par semaine pour rester concentré au calme à la maison.