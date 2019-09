Un Chantier d'attraction de la main-d'oeuvre mis en place pour faire face à la pénurie

À l’initiative du Chantier d’attraction de la main-d’œuvre et en collaboration avec la MRC de Pierre-De Saurel, près de 80 personnes ont pris part, le 16 septembre dernier, à un déjeuner où la thématique principale était la pénurie de la main-d’œuvre.

Le Chantier d’attraction de la main-d’œuvre est un regroupement d’organismes qui travaillent ensemble dans le but d’attirer de la main-d’œuvre dans la grande région de Sorel-Tracy. Il est composé des représentants d’organismes suivants : Carrefour jeunesse-emploi Pierre-De Saurel, Cégep de Sorel-Tracy, Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, CLD de Pierre-De Saurel, Comité sectoriel de main-d’œuvre de la métallurgie du Québec, Commission scolaire de Sorel-Tracy, Emploi-Québec, MRC de Pierre-De Saurel, l’Orienthèque, SADC de Pierre-De Saurel, SDEM SEMO Montérégie et la Ville de Sorel-Tracy.



Les représentants d’une trentaine d’entreprises, les acteurs socio-économiques et les élus ont été invités à échanger ensemble sur le sujet. Ils ont abordé entre autres les défis auxquels ils doivent faire face, les impacts, les actions qui ont, ou qui devraient, être mises en place pour le recrutement et la rétention et enfin, les solutions qui pourraient régler la problématique.



Les gens ont été généreux, et les propos très pertinents. Les défis et les impacts sont majeurs : l’exode des jeunes, les départs à la retraite, la concurrence entre les entreprises de différentes tailles de même que la compétition internationale, entre autres, mènent à la perte de contrats, au ralentissement de la croissance, au surmenage des employés, etc.



"Travailler ensemble", l'une des clés pour faire face

Au niveau des actions à mettre en place pour recruter et retenir la main-d’œuvre, ce sont l’ouverture et la flexibilité des employeurs qui ont été ciblées principalement. Le marchéde l’emploi subit présentement une énorme transformation et les employeurs doivent s’adapter et faire preuve d’originalité pour survivre.

Enfin, le "travailler ensemble" est ressortie comme la solution unanime. D’ailleurs, certaines entreprises privées ont annoncé leur volonté à se joindre aux travaux du Chantier afin de s’impliquer et de contribuer à la recherche de solutions.

« L’activité a été un véritable succès », souligne M. Mario Fortin, membres du Chantier et organisateur de l’événement. « Les gens étaient contents, c’est un sujet qui les touche tous de près ou de loin et nous avons senti une grande mobilisation autour de cet enjeu », poursuit-il. Les membres du Chantier prendront le temps d’analyser l’exercice et donneront assurément suite à cet enjeu d’importance.

« Lorsque la MRC a été sollicitée pour participer aux travaux du Chantier d’attraction de la main-d’œuvre, nous avons répondu présents, les enjeux nous interpellent et nous y accordons une grande attention », a précisé le préfet de la MRC de Pierre-De Saurel, M. Gilles Salvas. « Entendre les acteurs sur le sujet nous permettra certainement de mieux comprendre leur réalité et de réfléchir aux solutions possibles », conclut M. Salvas.