Le Salon des vins de Sorel-Tracy annonce la tenue de sa 4e édition

Le comité organisateur du Salon des vins de Sorel-Tracy a le plaisir d’annoncer la tenue de la quatrième édition qui aura lieu le jeudi 14 novembre de 17h à 22h à l’Hôtel de la Rive de Sorel-Tracy. À chaque année, ce sont entre 300 et 400 amateurs de vin qui y participent.

Pour cette quatrième édition, une vingtaine d’exposants sont attendus et ils présenteront près de 200 produits. Les billets seront en prévente à compter de la semaine prochaine au coût de 20 $ sur salonvinssoreltracy.com. On pourra aussi s’en procurer au IGA Extra André Tellier, à la Grange à Houblon, à CJSO 101,7 FM, chez Celliers Klément et à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.

Ce billet inclut 5 coupons, un verre de dégustation et le carnet du dégustateur. Les billets seront aussi en vente sur place le jour de l’événement au coût de 30$.

Durant la soirée, il y aura à nouveau un atelier dégustation VIP. Il s’agit d’un atelier accord mets vins d’une durée d’environ 30 minutes et présenté à compter de 18h30 par la sommelière Geneviève Thibault des Celliers Klément. Le coût des billets est de 75$ (taxes incluses) et il y a seulement 50 places de disponibles. Ces billets permettent l’accès au Salon (incluant 5 coupons, un verre de dégustation et le carnet du dégustateur) et sont disponibles aux mêmes points de vente.

Les visiteurs présents seront à nouveau invités à compléter un coupon de participation pour le tirage d’un crédit voyage de 500$ offert par le Club voyages Air-Mer.

Les profits de ce Salon seront à nouveau remis à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel. Depuis trois ans, ce sont plus de 7000 $ qui ont ainsi été récoltés dans le cadre de cet événement présenté par la SAQ.