Un nouvel aménagement pour redécouvrir la Maison des gouverneurs

L’époque du baron et de la baronne Von Riedesel, premiers occupants de la Maison des gouverneurs, est désormais mise en valeur avec l’inauguration officielle des Jardins de la Baronne, qui a eu lieu le mercredi 11 septembre dernier dans le cadre de la Semaine de la municipalité.

Ce concept regroupant un aménagement extérieur, un projet artistique citoyen, de même qu’un volet multimédia sous forme de BaladoDécouverte et de borne interactive est accessible à tous sur le terrain de la Maison des gouverneurs, au 90, chemin des Patriotes.

Aménagement extérieur

Le nouvel aménagement paysager des Jardins de la Baronne, situé à l’arrière de la Maison des gouverneurs, vise une approche écologique et historique dece lieu historique. En effet, la plantation de pommiers qu’on y retrouve se veut un rappel des 400 pommiers plantés sur le terrain à l’époque par la famille Riedesel.

« L’eau, élément de rassemblement », une initiative artistique citoyenne

Sur le bord de la rivière Richelieu, on note aussi la présence de quatre voiles d’acier, où sont rassemblés des poèmes écrits par les aînés du Regroupement pour la Santé des Aînés Pierre-de-Saurel et du Centre récréatif Au fil des ans, sous le thème de l’eau et de l’histoire de la région. Le projet « L’eau, élément de rassemblement » est un legs citoyen issu des fêtes du 375e anniversaire de Sorel-Tracy.

BaladoDécouverte, une application pour découvrir l’histoire de la Maison des gouverneurs

À même un appareil numérique, on peut télécharger l’application BaladoDécouverte et ainsi parcourir un circuit piétonnier composé de cinq points d’intérêt qui vous permettront de connaître l’histoire de la Maison des gouverneurs par le biais de capsules animées. Une tablette électronique est d’ailleurs disponible au bureau de l’Office de tourisme.

Borne interactive

Une borne interactive tactile est dorénavant installée à l’entrée extérieure de la Maison des gouverneurs, et est accessible au grand public en toute saison. Cette borne se veut un outil pour renseigner les visiteurs des différentes activités de la Maison des gouverneurs et aussi de l’offre touristique de la région.

En naviguant dans la borne, on peut y découvrir :

un lien vers le circuit offert sur BaladoDécouverte;

une présentation complète des activités offertes à la Maison des gouverneurs;

un lien pour communiquer avec l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy;

tous les détails sur les 9 circuits touristiques offerts dans la région, des pistes cyclables jusqu’au géorallye;

la liste de l’ensemble des activités culturelles de la Ville en passant par les expositions grands formats extérieurs, les dimanches dansants et les soirées musicales estivales.

Selon le maire Serge Péloquin, la combinaison des volets historique et multimédia à la Maison des gouverneurs permettra d’intéresser différents groupes d’âge : «Rappeler à nos citoyens et aux différents touristes qui nous visitent une partie de notre histoire, est une excellente façon de développer le sentiment d’appartenance et de faire découvrir nos attraits. En jumelant au volet historique les tendances technologiques actuelles, nous tenons, selon moi, un concept gagnant pour rejoindre tous nos publics! » a souligné le maire Péloquin.

Parce qu’elle est consciente que ce projet apportera une valeur ajoutée à ce lieu d’accueil touristique, la MRC de Pierre-De Saurel n’a pas hésité à soutenir financièrement les Jardins de la Baronne comme l’explique le préfet Gilles Salvas : « Ce projet vient non seulement rehausser la qualité de l’accueil régional, la Maison des gouverneurs étant la porte d’entrée officielle pour les visiteurs, mais il vient aussi mettre en valeur l’histoire du lieu et de ses richesses. Il contribue de plus à bonifier l’expérience des utilisateurs de notre piste cyclable régionale » a déclaré M. Salvas.

Rappelons également que Parcs Canada a aussi contribué financièrement à la réalisation du projet des Jardins de la Baronne. Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.