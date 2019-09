Jacques Racicot: immortalisé à jamais par la Ville de Sorel-Tracy

Dans le cadre de la Semaine de la municipalité, qui se tenait plus tôt en septembre, le 3025, boul. de Tracy, connu également sous le nom de l’ancienne mairie de Tracy, a reçu une nomination officielle le mercredi 11 septembre, en prenant désormais le nom de son architecte, soit M. Jacques Racicot.

Cette initiative du comité du Patrimoine de la Ville de Sorel-Tracy, présidé par le conseiller Patrick Péloquin, vise avant tout à honorer la mémoire de ce grand architecte qui a notamment conçu plusieurs autres bâtiments municipaux dans les années 60 et 70.

Le maire Serge Péloquin est d’ailleurs ravi de l’honneur fait à M. Racicot qui est malheureusement décédé en 2017. « Jacques Racicot a marqué l’imaginaire des gens de Sorel-Tracy par ses nombreuses conceptions de bâtiments qui se démarquent par leur originalité et leur audace. Je tiens d’ailleurs à souligner l’excellent travail des membres du comité du Patrimoine qui oeuvrent à mettre en valeur notre histoire et nos richesses patrimoniales » a souligné M. le maire.

M. Racicot a été un architecte actif à Sorel et Tracy entre 1960 et 1980. Il a notamment conçu pratiquement tous les édifices municipaux et scolaires érigés durant ces décennies, depuis la mairie de l’ex-Tracy en passant par le Cégep de Sorel-Tracy et le palais de justice de la rue Charlotte. Ses édifices se distinguent notamment parce qu’ils ont pour la plupart, des plans irréguliers, souvent aux murs blancs et composés de plusieurs volumes.

Jacques Racicot avait entamé sa carrière à Québec. Après son passage à Sorel-Tracy, il a habité la capitale, réalisant d’importants édifices pour Desjardins et la Ville de Lévis-Lauzon dont les connaisseurs soulignent encore l’audace.

La signature Jacques Racicot à Sorel-Tracy

1963-1964: Les appartements blancs*

1966: La mairie de Tracy

1966: Le centre culturel de Tracy

1966: Le centre de formation professionnelle

1966-1967: La piscine Laurier-R.- Ménard

1968-1969: L’école secondaire Fernand-Lefebvre*

1970: Le palais de justice de Sorel-Tracy

1976: La capitainerie de la Marina de Sorel

1980: Le Cégep de Sorel-Tracy

*Œuvre conjointe des architectes Jacques Racicot et Roland Champagne.

Rappelons que le bâtiment du 3025, boulevard de Tracy, ayant abrité la mairie de l’ex-ville de Tracy jusqu’en 2000, a été rénové en 2015 et abrite dorénavant le Service des ressources humaines, la Cour municipale, la caserne d’incendie secondaire ainsi que le CTTEI.