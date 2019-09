Le Salon des aînés se tiendra le 3 octobre aux Promenades de Sorel

Le Salon des aînés revient pour une 5e édition, le 3 octobre prochain, de 12 h à 16 h aux Promenades de Sorel.

Dans le cadre de la Journée nationale des aînés, le Salon des aînés Pierre-De Saurel est une occasion pour les citoyens de rencontrer les représentants de plusieurs organisations et entreprises œuvrant pour la santé et le bien-être des aînés dans la région.

Une occasion de découvrir les services qu’ils offrent et les activités qu’ils organisent. Cet évènement est organisé par la Table de concertation des aînés « Agir pour mieux vieillir » Pierre-De Saurel, qui regroupe une vingtaine d’organisations provenant du milieu institutionnel, communautaire et municipal, en collaboration avec la MRC de Pierre-De Saurel et les Promenades de Sorel.

Différentes activités proposées

• De 13 h à 14 h : Musique et danse avec Yvon Daunais accompagné de Michel Tremblay;

• De 15 h à 16 h : spectacle de Pierre Harvey (fils de Guy Harvey du défunt groupe « Les

Gendarmes ».

Plusieurs prix de présence seront également remis sur place aux participants. L'événement est gratuit. Pour plus d’information, se présenter au kiosque d’information de la cour centrale lors du Salon.