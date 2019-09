S’inscrire au Colloque santé et sécurité du travail de la Yamaska : un choix judicieux!

Vous voulez maximiser la performance de votre organisation en matière de santé et de sécurité afin d’éviter des accidents du travail? Vous souhaitez être sensibilisé aux nouveaux risques dans un monde du travail en constante mutation? Toutes les raisons sont bonnes pour participer au 13e Colloque santé et sécurité du travail, qui aura lieu le jeudi 14 novembre, de 7 h 30 à 15 h 45, au Centre des congrès de Saint- Hyacinthe.

Cet événement représente une occasion idéale pour vous outiller afin de mieux agir en prévention, et ce, dans un contexte stimulant et positif qui favorise les échanges. Plus que jamais, la santé et la sécurité du travail font partie de notre quotidien et requièrent toute notre attention.

Plusieurs raisons de participer au Colloque

L’événement est l’occasion toute désignée pour :

- rencontrer une diversité de professionnels et professionnelles ainsi que de spécialistes de la santé et de la sécurité du travail au salon des exposants;

- connaître les nouveautés en santé et sécurité du travail;

- vous perfectionner;

- partager vos connaissances et apprendre de l’expérience des autres;

- vous inspirer des bons coups des entreprises de la région.

Programme de la journée

Cette journée se veut riche en contenu et en activités pour le participant et la participante, qui auront la chance d’assister à des conférences au choix sur des thèmes aussi diversifiés que les enjeux interculturels et les mythes en santé et sécurité, l’entreposage des matières dangereuses, le harcèlement psychologique et plusieurs autres.

S’ajoute aussi la remise des Grands Prix santé et sécurité du travail. La CNESST couronnera deux entreprises et un organisme public pour leurs initiatives qui contribuent à prévenir les accidents, voire à sauver des vies.

La conférence de clôture mettra en vedette le Dr Serge Marquis, psychologue et conférencier. Intitulée L’Art de la reconnaissance, elle proposera une réflexion sur ce qu’est la reconnaissance, et comment elle constitue un précieux investissement au sein des organisations et de la société.

Pour s’inscrire!

Pour profiter du tarif hâtif de 85 $, vous devez vous inscrire au plus tard le 25 octobre prochain. Après cette date, le tarif sera de 95 $. L’entrée inclut toutes les activités, de même qu’un dîner en formule banquet.

L’inscription se fait en ligne au www.cnesst.gouv.qc.ca/yamaska. Pour plus de renseignements, communiquez avec Héloïse Bernier-Leduc par téléphone au 450 771-3900, poste 3960, ou par courriel à [email protected]. La CNESST, votre porte d’entrée en matière de travail

Téléphone : 450 771-3900, poste 3960