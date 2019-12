La 6e édition de la "Féérie des lumières" revient à Saint-Joseph-de-Sorel en janvier

Le comité organisateur de la Féérie des lumières de Saint-Joseph-de-Sorel annonce la

tenue de sa sixième édition les 10, 11 et 12 janvier prochains.

Les activités familiales se dérouleront à nouveau au parc Olivar Gravel, sur le terrain de l’école Martel et dans les salles de l’Hôtel de Ville. Ce sera le moment privilégié de rencontrer parents et amis pour débuter l’année sous le signe de la fête.

Une toute nouvelle équipe

« Moi et mon conseil de ville, nous avons estimé le temps venu le temps de passer le flambeau à une équipe spécialisée en événementiel, afin d’amener cette fête à un autre niveau, pour celui de rendez-vous par excellence de la région en hiver. Nous sommes très heureux d’annoncer que Laurent Cournoyer et Martin Pelland, de Les Événements Festifs, prendront le relais pour les trois prochaines années. Je serai du nouveau comité organisateur, et heureux de poursuivre l’aventure avec une équipe chevronnée dans le domaine de l’événementiel, des fêtes et des festivals. Tous les ingrédients sont maintenant réunis pour faire grandir cet événement », a mentionné le maire de Saint-Joseph-de-Sorel, Vincent Deguise.

Ce dernier fait donc partie du comité organisateur, tout comme Laurent Cournoyer de Cournoyer communication marketing, Cournoyer publications et CJSO 101,7 FM, responsable des communications, des ventes et du marketing et Martin Pelland, consultant en événementiel, coordonnateur à la programmation et aux opérations. D’autres personnes se joindront à l’équipe au cours des prochaines semaines.



Retour de certaines activités

Les activités qui ont eu du succès au cours des dernières éditions se poursuivront, comme les fameuses promenades en carriole, une activité très courue des visiteurs. Petits et grands seront invités à découvrir les magnifiques décors illuminés ornant les rues et les espaces publics de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel.

Par ailleurs, des décorations seront installées sur de nouvelles rues cet hiver. Le parc Olivar Gravel demeurera le centre des festivités et les visiteurs pourront profiter de cet espace pour se réchauffer autour d’un feu et se promener autour des grandes structures illuminées. Le Marché féerique des artisans, qui était installé dans un immense igloo, sera également de retour. Les activités se termineront le 12 janvier pour le traditionnel brunch-déjeuner à l’hôtel de ville. La plupart des activités demeureront gratuites, sauf pour certains spectacles et pour le brunch-déjeuner.



Plusieurs nouveautés

Une scène extérieure sera installée sur le site pour présenter des spectacles musicaux en soirée en plus de spectacles présentés à l’intérieur dans la salle de l’hôtel de ville. Projections murales extérieures et dans le ciel, parcours immersifs, activités sportives, jeux de société et expériences numériques font partie des projets.

Un site Internet retrace la programmation complète de l’événement dévoilée en décembre prochain. On peut aussi suivre la page Facebook et la page Instagram de l’événement.