Soutenez la réussite des étudiants de Sorel-Tracy ce jeudi

Le Cégep de Sorel-Tracy de concert avec sa Fondation et l’association étudiante sera au coeur d'une soirée spéciale qui aura lieu au restaurant Le Forestier, ce jeudi 3 octobre, dès 17 h.

Pour l’occasion, Stéphanie Desmarais, nouvelle directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy, Myriam Arpin, directrice générale de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy ainsi que Marie-Philippe Villiard, nouvelle présidente de l’Association des étudiantes et étudiants du Cégep de Sorel-Tracy troqueront leurs rôles respectifs pour celui de «barman d’un soir », derrière le bar Le Forestier.

Au terme de cette soirée, le restaurant Le Forestier versera une partie des profits des ventes du bar à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. Les sommes amassées serviront à soutenir la réussite des étudiants du Cégep de Sorel- Tracy.

Rappelons que la Fondation attribue de nombreuses bourses d’études chaque année. Elle soutient aussi les étudiants démunis, elle finance des projets de stages à l’étranger et des projets formateurs pour la communauté étudiante en plus de soutenir le développement technologique du Collège.

Quelques employés du Cégep de Sorel-Tracy, des membres du conseil d’administration de la Fondation et des membres de l'AGEECST seront aussi présents lors de l’événement. Le Cégep de Sorel-Tracy et sa Fondation, ainsi que l'AGEECST souhaitent remercier l'équipe du restaurant Le Forestier pour leur générosité et espèrent une participation nombreuse à cette collecte de fonds originale.

L’entrée est gratuite et est réservée au 18 ans et plus. Pour plus d’informations, visitez la page Facebook de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy et celle du restaurant Le Forestier, bar à tapas.