Après une série d'accidents au travail, la CNESST appelle à la vigilance

Au cours des dernières semaines, plusieurs accidents graves et mortels sont survenus dans les milieux de travail au Québec. Dans ce contexte, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance un appel à la vigilance.



La Commission tient également à rappeler aux employeurs et aux travailleurs l’importance de prendre tous les moyens pour prévenir les accidents du travail.

La prévention : une "formule gagnante" pour la CNESST

La prévention des accidents du travail passe par une prise en charge efficace de la santé et de la sécurité du travail. Pour ce faire, les principaux acteurs des milieux de travail doivent prendre le temps nécessaire pour procéder à une bonne évaluation des risques et à la planification des travaux à exécuter.

Ils ont également l’obligation de former et superviser adéquatement les travailleurs et travailleuses aux tâches qui doivent être accomplies. Ces mesures de prévention s’appliquent à tous les milieux de travail, que ce soit dans une usine, un chantier de construction, une ferme, un commerce ou ailleurs.

« Les accidents du travail représentent de nombreuses vies brisées. Insistons, ensemble, sur l’importance d’avoir, dans tous les milieux de travail, une culture d’entreprise favorisant une prise en charge adéquate de la santé et la sécurité du travail afin de contribuer activement à rendre les milieux de travail toujours plus sécuritaires », rappelle Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la CNESST.

Pour davantage d'informations sur la responsabilité des employeurs et des travailleurs, consulter le site de la CNESST.