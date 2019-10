Les portes ouvertes à la caserne d’incendie ont attiré près de 2000 personnes

Le bilan une semaine après a dévoilé que près de 2000 personnes ont participé à la Journée portes ouvertes à la caserne 52 de Sorel-Tracy, le samedi 12 octobre.

Les visiteurs, petits et grands, ont eu l’occasion de participer et d’assister à différentes activités

organisées par le Service de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy telles que : la simulation de feu de cuisson; une démonstration de désincarcération; un sauvetage en hauteur; une démonstration de l'équipement Hazmat (matières dangereuses); ou un parcours sous la fumée.

Cette journée spéciale s’inscrivait dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, qui s’est tenue du 6 au 12 octobre sous le thème " Le premier responsable, c'est toi ! "