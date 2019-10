La CNESST recherche un leader en santé et sécurité du travail

Vous connaissez des gens dans votre entreprise qui ont ce profil? Vous pouvez les faire connaître dès aujourd'hui.

Pour rappel, la CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une expertise intégrée en matière de normes du travail, d’équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Présentement, la CNESST invite à soumettre les candidatures au concours des Grands Prix santé et sécurité du travail, dans la catégorie Leader en santé et sécurité du travail.

Pourquoi soumettre une candidature?

Pour honorer un travailleur et un représentant d’employeur qui contribuent activement à l’amélioration de la SST au quotidien. Par leurs réalisations concrètes, leurs gestes, leur implication et leur énergie, les leaders font progresser la SST dans leur organisation. La prévention est au cœur de leurs préoccupations, et leurs efforts portent fruit. Tout cela, au bénéfice du personnel et de l’entreprise.

Les deux lauréats de l’an dernier, Johanne Roby, enseignante en chimie pour le Cégep de Sherbrooke, et Martin Valenti , coordonnateur organisationnel en santé et sécurité au travail pour Revenu Québec, dans la région de la Capitale-Nationale, insistent sur l’importance de participer au concours.

« Je suis fière d’inculquer des valeurs de santé et sécurité à mes étudiants. Ce sont nos futurs bâtisseurs. C’est eux qui vont bâtir les milieux de travail sécuritaires », a déclaré Mme Roby.

« On travaille en groupe pour que les gens puissent revenir à la maison en pleine santé, puissent vaquer à leurs occupations », a ajouté M. Valenti.

Quand et comment inscrire un leader?

La période de mise en candidature se terminera le 17 janvier 2020. Les finalistes et les lauréats seront choisis par un jury national composé de représentants d’employeurs et de travailleurs, d’experts et de partenaires de la CNESST. C’est à l’occasion du Gala national, qui se tiendra le 28 avril 2020 au Centre des congrès de Québec, que les lauréats seront dévoilés.

Pour connaître tous les détails du concours ou soumettre une candidature, visitez le site des Grands prix.

La CNESST, votre porte d’entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d’entrée unique et une expertise

intégrée en matière de normes du travail, d’équité salariale et de santé et de sécurité du travail.

Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de

la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d’information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook

( facebook.com/cnesst ), Twitter ( twitter.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).