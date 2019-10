La Société historique Pierre-de-Saurel perd l'un de ses piliers

La Société historique Pierre-de-Saurel (SHPS) perd son collaborateur de longue date, Roland Plante, également membre du conseil d’administration depuis de nombreuses années.

Autodidacte et homme au savoir ancestral, son départ est une grande perte pour le patrimoine sorelois, qui voit s’éteindre avec lui un pan de l'histoire locale et régionale. C'est ainsi que la SHPS décrivait l'homme: "Bourreau de travail, c’est toujours avec entrain, savoir-faire et humilité que Roland Plante apportait son grain de sel (et parfois plus qu’un !) dans l’avancement de nos connaissances historiques".

Auteur d'une série d'ouvrages sur l'histoire régionale

Apprécié pour la rigueur de sa démarche intellectuelle, il avait développé tout jeune une passion pour la généalogie. Une science qui disait-il, servait à rapprocher familles et amis autour du grand arbre de la connaissance. La Société historique a confié que la collectivité avait une dette considérable envers Roland Plante, qui laisse avec son départ "une œuvre impressionnante".

À titre d’exemples, il avait rédigé "Une histoire de la médecine à Sorel", parue en 2002 avec comme collaborateur, feu Dr René Bastarache ainsi que de nombreuses chroniques dans les médias locaux comme le Courriel Saurelois - Une chronique sur l’histoire de Sorel, publiées dans le Sorel-Tracy Magazine.

L'œuvre de sa vie était indéniablement sa collaboration comme coauteur à la rédaction des 17 monographies – une par famille - de la collection Les Censitaires, avec sa complice et amie, Madeleine-Blanche Lussier. Pour cette dernière, Roland Plante était « Un mentor et un grand ami, une inspiration, un phare de l’histoire régionale, des deux côtés du fleuve. Il était parent avec toutes les familles de la région. Dès qu’il rencontrait quelqu’un, il lui demandait le nom de ses parents et lui révélait d’emblée de qui ils étaient parents! ».

"Avec le départ de Roland Plante, c’est un grand vide qui se crée", a affirmé la SHPS.