Des prix d'excellence en matière d'environnement distribués à des organisations de la Montérégie

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie a dévoilé les lauréats des Prix Conscientia dont le but est de souligner la contribution remarquable d’individus ou d’organisations ayant eu un impact positif manifeste sur la qualité de l’environnement ou la mise en œuvre du développement durable en Montérégie. Le Gala s'est déroulé le 24 octobre dernier au club de golf Le Parcours du Cerf de Longueuil.

Des actions concrètes

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) annonçait la création des Prix d’excellence en environnement et développement durable à l’automne 2003 lors de son premier colloque sur le développement durable.

Les éditions de ce gala ont rassemblé près de 650 convives supportant des actions concrètes en matière d’environnement et de développement durable. Depuis sa création, ce sont maintenant plus de 36 organismes, municipalités et entreprises qui ont reçu une reconnaissance Conscientia pour l’excellence de leurs projets et de leurs réalisations.



Lors du gala de reconnaissance, des trophées ont été remis dans quatre catégories distinctes aux projets suivants :



Lauréat de la catégorie Innovation en environnement et développement durable :



Sanexen pour son projet Réhabilitation environnementale du site Les Carrières Rive-Sud, Boucherville.