Halloween teintée de culture à Sorel-Tracy avec une lecture et un spectacle dédié à Gilbert Bécaud

Trois lieux, trois événements. Le programme de la journée de l'Halloween est chargé à Sorel-Tracy, entre lecture, spectacle et la promenade (ou plutôt le défilé costumé) en toute sécurité dans les rues de la ville pour récolter les friandises tant attendues.

"Octobre le mois des mots" : Lecturothon

Pour une deuxième année, Octobre le mois des mots offre la possibilité à ses participants de contribuer au lecturothon qui aura lieu le 31 octobre, de 9 h à 15 h dans le hall du cégep de Sorel-Tracy. Cette sorte de « lecture à relais » permettra à tout un chacun de venir lire une partie du livre « L'énigme du retour » de Dany Laferrière. Les voix qui se succéderont permettront ainsi de faire vivre cette oeuvre marquante qui parle de la recherche des origines.

Animée par Nathalie Larouche et Marie-Pierre Genest, l'activité gratuite se déroulera en public dans le hall principal du cégep de Sorel-Tracy. L'inscription est requise (pour participer à la lecture) à l'adresse courriel suivante: [email protected].

Le spectacle Toi, Bécaud et moi

Toi, Bécaud & moi, c’est deux artistes pour une même passion : Gilbert Bécaud. C’est Alain Lecompte et Denise Biron qui chantent le Bécaud qu’ils aiment, qu’ils redécouvrent et réinventent. Toi, Bécaud et moi… C’est un hommage, une déclaration d’amour, un coup de chapeau donné au prolifique et grand compositeur de chansons. Le spectacle a lieu le jeudi 31 octobre à 18 h au Marché des arts Desjardins (28, rue du Roi).

Pour avoir plus d'informations.

L'Halloween en toute sécurité

Les pompiers de Sorel-Tracy ainsi que les policiers de la Sûreté du Québec et plusieurs autres partenaires sillonneront les rues de Sorel-Tracy le jeudi 31 octobre entre 16 h et 20 h afin d'assurer une présence sécuritaire pour les enfants ! Ils profiteront également de l'occasion pour distribuer des bonbons aux enfants déguisés !