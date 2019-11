Le Salon de Noël des fermières de Saint-Ours se prépare

Le Cercle des Fermières de Saint-Ours fêteront au printemps leur 8e année d’existence. À l’approche de la 3e édition du Salon de Noël du Cercle, les 16 et 17 novembre prochain à la salle paroissiale de Saint-Ours, l’équipe en place travaille d’arrache-pied pour préparer un évènement festif et rassembleur.

Au sein des différentes régions de la province, de par leurs actions et les différentes œuvres de bienfaisance qu’ils soutiennent, les Cercles de Fermières du Québec contribuent à l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi qu’à la préservation et la transmission du

patrimoine culturel et artisanal.

Le Salon de Noël propose, pour sa programmation pour cette édition 2019 :

Nombreux kiosques de réalisations de Fermières et d’artisans variés;

Démonstration de techniques de vitrail par les Métiers d’Arts de Saint-Ours;

Visite du nouveau local des Fermières, exposition de pièces et démonstration;

Animation au coin pour les enfants lors de la visite par Julie Martucci;

Parade de mode vêtements 2e vie;

Breuvages et collation sur place;

Nombreux prix de présence.

C'est l'occasion d'acheter de l'artisanat local. L'événement se déroulera les 16 et 17 novembre de 10h00 à 17h00 les deux jours, à la salle paroissiale Léo-Cloutier ( au 2636 Immaculée-conception, Saint-Ours).