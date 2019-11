Informations de sécurité du fait des pannes d'électricité

Hier à 16h, la Ville de Sorel-Tracy annonçait que le centre d’aide aux sinistrés demeurait ouvert. Plus d'informations tomberont à ce sujet d'ici quelques heures. Des douches sont possibles ce matin à la piscine Laurier-R.-Ménard.

Pour tous les gens qui sont toujours privés d’électricité, la Ville de Sorel-Tracy a mis sur pied un centre d’aide au centre culturel (3015, place des Loisirs) ce week-end. Davantage d'informations sont attendues aujourd'hui. Du café est servi et il est possible de recharger les téléphones portables ou tout autre équipement.

La piscine Laurier-R.-Ménard ouverte ce lundi pour les douches

La piscine Laurier-R.-Ménard (3035, place des Loisirs) ouvrie à nouveau ses portes ce lundi matin dès 6 h 30. Il est possible de s'y rendre pour prendre une douche.

Environ 500 foyers sont toujours privés d’électricité. Les équipes d’Hydro-Québec sont toujours sur place et travaillent sans relâche afin de rétablir le courant le plus rapidement possible dans tous les secteurs touchés. Consulter l’état du réseau.

Les écoles ouvertes ce lundi

Suite au rétablissement de l'électricité à l'École intégrée d'Yamaska, il a été confirmé que toutes les écoles de la Commission scolaire de Sorel-Tracy seront ouvertes aujourd'hui.

Attention aux intoxications au monoxyde de carbone

N’utilisez ni votre barbecue au charbon de bois ou au gaz, ni votre radiateur de camping, ni vos génératrices à l’intérieur de la maison. Ces appareils produisent du monoxyde de carbone, un gaz toxique inodore et incolore qui peut être fatal avant que sa présence ne soit décelée.

L’équipe de mesure d’urgence de la Ville de Sorel-Tracy travaille fort et continue de faire en sorte que tout rentre dans l’ordre le plus rapidement possible.