Le centre d'aide, toujours ouvert aujourd'hui

Pour tous les gens qui sont toujours privés d’électricité, le centre d’aide aux sinistrés reste ouvert au centre culturel (3015, place des Loisirs).

Pour joindre le centre d'aide: composez le 450 780-5600 poste 4431.

Au centre d’aide, du café est servi et il est également possible de recharger téléphones portables et tout autre appareil électronique. Attention, les animaux ne sont pas admis.

Les douches ouvertes à la piscine Laurie-R.-Ménard jusqu'à 20h30

La piscine Laurier-R.-Ménard (3035 place des Loisirs) est ouverte jusqu’à 20h30 ce soir et les citoyens peuvent s'y rendre pour prendre une douche. Les équipes d’Hydro-Québec sont toujours sur place et travaillent sans relâche afin de rétablir le courant le plus rapidement possible dans tous les secteurs touchés.

Pour consulter l’état du réseau. Pour toute situation d’urgence veuillez contacter le 911.

L’équipe de mesure d’urgence de la Ville de Sorel-Tracy travaille fort et continue de faire en sorte que tout rentre dans l’ordre le plus rapidement possible.