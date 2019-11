Recrutement : portes ouvertes en hébergement le 12 novembre et une Journée de l'emploi demain

Dans le but de mettre en valeur les différents titres d’emploi en hébergement et susciter l’intérêt des gens envers cette mission, le service d’acquisition et de rétention des talents en collaboration avec la Direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées, a mis sur pied 5 journées portes ouvertes en hébergement, dont l'une se déroule à Sorel-Tracy, mardi 12 novembre prochain. Une Journée de l'emploi aura également lieu demain.

Le public est invité à venir s’informer sur les différentes opportunités d’emploi en hébergement. De plus, ce sera l’occasion de faire connaître le programme de bourses d’études pour les préposés aux bénéficiaires (PAB). Les visiteurs pourront poser toutes leurs questions autant aux représentants des ressources humaines qu’aux PAB présents au kiosque et ce, en plus d’effectuer une courte visite guidée des lieux.

L’objectif est de permettre aux gens intéressés de confirmer leur vocation et d’avoir toute l’information disponible à un seul endroit. Le souhait est de pouvoir enclencher le jour même leur processus d’emploi en hébergement.

L'événement aura lieu le mardi 12 novembre au Centre d'hébergement Élizabeth-Lafrance de 10h à 18h dans le hall d'entrée au 151, rue Georges à Sorel-Tracy.

La Journée de l'emploi à Sorel-Tracy

Cette journée aura lieu au centre Bernard-Gariépy au 5105, boul. des Étudiants à Sorel-Tracy demain de 13 h à 16 h.