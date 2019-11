Lancement de la corporation festive des évènements de Sorel-Tracy

Créé en octobre dernier, la corporation des évènements de Sorel-Tracy (ÉST) est un organisme sans but lucratif dont la mission première est de concevoir et de coordonner des évènements festifs et populaires à Sorel-Tracy.

L’ÉST se donne comme objectif la mise en place, la coordination et l’amélioration d’évènements populaires d’envergure en les arrimant à une expérience culturelle, urbaine et originale... tout en favorisant l’implication des partenaires du milieu évènementiel de la ville de Sorel-Tracy.



Inventer l'avenir de la fête, parmi les objectif de l'ÉST

L'organisme planifie également de:

Créer de nouveaux évènements rassembleurs qui favorisent une synergie entre les différents acteurs du milieu.

Favoriser l’intégration et le rapprochement des différentes communautés du milieu.

Consolider l’identité et le sentiment d’appartenance de la population envers ces évènements.

Poursuivre, de façon annuelle, l’organisation et la planification des fêtes du 31 décembre au centre-ville de Sorel-Tracy et sur le Quai Catherine-Legardeur ainsi que celle de la Fête Nationale du Québec le 23 juin.

Sorel-Tracy festoie, depuis plus de 375 ans, son appartenance au Fleuve et à sa Rivière. La Corporation des Évènements de Sorel-Tracy poursuit cette tradition dans la modernité et la créativité.

Une spécialité par membre du CA

Le conseil d’administration de La Corporation des Évènements de Sorel-Tracy se compose de six membres. Tous se disent "très attachés à [leur] ville". Chacun apporte une spécificité en lien avec les productions à venir.

Ils sont représentés sur la photo (de gauche à droite): Thierry Migeon, vice-président du CA et directeur artistique; Ladane Bonnefoy, administratrice, journaliste, représentant le volet communication; Patrick Lesieur, président du CA et notaire, représentant le milieu juridique; Jocelyn Mondou, Conseiller-District Vieux–Sorel, représentant la Ville ; Samuel Brouillard, secrétaire, représentant le milieu de la jeunesse et Sylvain Descheneaux, administrateur, représentant le milieu des affaires.