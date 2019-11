Sorel-Tracy rend hommage à Daniel Lequin pour son 100e marathon

Parce qu’il s’est démarqué par ses exploits sportifs et qu’il est une source d’inspiration, la Ville de Sorel-Tracy a rendu hommage à Daniel Lequin, ce lundi 4 novembre, avant la séance publique du conseil à l’hôtel de ville.

Daniel Lequin a en effet accompli l’exploit de courir 100 marathons, un objectif qu’il a atteint le 13 octobre dernier dans la Ville de Québec.

Il sillonne les rues de la ville depuis plus de 24 ans et représente un exemple à suivre pour tous ceux qui aspirent à adopter de saines habitudes de vie. Il transmet également sa passion en animant des courses, par le biais de chroniques dans les médias et en donnant des conférences sur le sujet.

En 2019, Daniel Lequin a fièrement porté les couleurs de la Ville sur son maillot lors des dernières courses qui l’ont mené à son 100e marathon.