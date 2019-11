L’Opération Nez rouge, service de raccompagnement sécuritaire à domicile, revient à Sorel-Tracy

L’Opération Nez rouge est de retour dans la région de Sorel-Tracy pour une 30e année, le 29 novembre prochain sous le thème « L’appel qui fait du chemin! ». L’opération offre un retour à la maison sécuritaire pendant le temps des Fêtes aux citoyens de la MRC de Pierre-De Saurel ainsi qu’à la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.

Le service de raccompagnement sera disponible dans la région les 29-30 novembre et 6-7-12-13-14-19-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 décembre 2019, entre 21 h et 4 h du matin.

Le numéro à retenir pour obtenir un raccompagnement est le: 450 746-1611.

Bien que le service soit entièrement gratuit, les dons des usagers encouragent la jeunesse. C’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui est le maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy depuis 17 ans. L’an dernier, la générosité des personnes raccompagnées a d’ailleurs permis à la Fondation de récolter la somme record de 28 000 $. Lors du congrès provincial de l’Opération Nez rouge, qui s’est tenu à Québec en septembre dernier, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy s’est vu remettre les Cornes d’or pour la qualité de son travail.

Les sommes amassées avec l’Opération Nez rouge profitent à la relève locale. Depuis 21 ans, la Fondation a accordé plus de 850 000$ en prix et bourses à des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, en plus de soutenir le développement technologique du Collège. La Fondation contribue au Fonds Partage-Emploi Desjardins qui vient en aide aux élèves ayant des difficultés financières et aide également à la mise en place de projets formateurs pour les jeunes : stages à l’étranger, le Mashup, les Rebelles hockey, la Finale nationale de Cégeps en spectacle, le Hub Informatique, le laboratoire de simulations avec mannequins haute-fidélité pour le département de Soins infirmiers, etc.

Les bénévoles et le web

L’Opération Nez rouge est constamment à la recherche de bénévoles pour assurer la qualité et le fonctionnement de son service. L’inscription des bénévoles se fait facilement en ligne via le site web de l’Opération Nez rouge. Les personnes recherchées présentement aurait pour tâche d'aider à la centrale d’opération qui est située, depuis 10 ans, dans les locaux de la Commission scolaire de Sorel-Tracy, plus précisément à l’École Saint-Viateur. D'autres bénévoles sont recherchés pour faire partie de l'équipe de promotion.

Une 3e année pour le défi-entreprise

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy lance la troisième édition de son Défi-Entreprise. Le but est de faire une activité qui sort de l’ordinaire pour l'entreprise. Il s'agit de participer, avec ses collègues, à une soirée inoubliable. L’entreprise qui aura le plus d’employés participants remportera une publicité pendant une journée à CJSO 101,7 FM et dans le magazine Contacts Affaires. Grâce à ses 62 bénévoles présents en 2018, "Rio Tinto Fer et Titane" a remporté le Défi-Entreprise pour la troisième année consécutive.

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy a pour président d'honneur cette année Benoît Laplante, directeur approvisionnement chez "Rio Tinto Fer et Titane". Il a souligné: « Je suis très honoré d’être président d’honneur pour les 30 ans de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy. Je suis bénévole auprès de l’organisation depuis quelques années déjà, je crois à la cause tout comme mon employeur. "Rio Tinto Fer et Titane" et Nez rouge, c’est une association naturelle puisque les deux entités sont guidées par un objectif commun : celui de promouvoir la santé et la sécurité des gens ».

Cette collaboration enchante particulièrement la directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, Myriam Arpin : « Rio Tinto Fer et Titane est l’un des grands donateurs de la Fondation du Collège depuis sa création en 1998. Que cette entreprise soit aussi à nos côtés pour assurer le succès de l’Opération Nez rouge en tant que partenaire majeur nous touche énormément puisque cette activité rejaillit positivement sur les étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, mais aussi sur toute la population, en général ».

Pour plus d’informations concernant l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy, contactez la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy au 450 742-6651 poste 2105 ou à [email protected] ou consulter la page facebook de l'événement.