Pour quelles raisons perd-on l'estime de soi?

Le manque de confiance en soi touche tout le monde, quels que soient l’âge et la catégorie sociale. Les pensées dévalorisantes qui en résultent constituent un véritable obstacle à une vie épanouie. Ses causes sont diverses, mais il est important de savoir les identifier pour avancer.

Les principales causes du manque d’estime de soi

La peur de la critique : quand on est préoccupé par le regard des autres, il naît un sentiment d’insécurité. On écarte ses opinions personnelles pour laisser place à celle des autres, ce qui crée à la longue un sentiment d’impuissance. Professionnellement, on a même tendance à se laisser écraser au moindre chantage.

Les solutions pour retrouver l’estime de soi

Il est essentiel de développer le langage corporel pour retrouver de l’estime de soi, le langage verbal seul ne suffit pas. Il est en effet important de ne pas fuir le regard de l’autre en tournant la tête ailleurs par exemple. Les attitudes du corps constituent 80% de la communication. Pour y arriver, il faut bien sûr surmonter ses complexes en arrêtant de focaliser sur ses défauts physiques. Le plus important est d’apprendre à s’aimer tel que l’on est. Facile à dire !

Quand c’est trop difficile, pourquoi ne pas s’en donner les moyens si cela peut aider à se sentir mieux dans sa peau ? Pour retrouver un sourire éclatant, on peut toujours avoir recours à l’esthétique en se renseignant dans un centre dentaire à Laval sur les techniques de blanchiment des dents. Si on est obsédé par sa cellulite, un bon régime et du sport peuvent faire l’affaire ! Mais il ne faut jamais perdre de vue que personne n’est parfait ! Néanmoins, le sport permet de développer de la satisfaction personnelle et de rencontrer des gens pour communiquer !