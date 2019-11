Le CISSS de la Montérégie-Est rend son rapport annuel de gestion

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a présenté aujourd’hui, lors de sa séance publique d’information annuelle, un aperçu des résultats contenus dans le rapport annuel de gestion 2018-2019 de l’établissement.

Lors de cette séance, la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services a également présenté un aperçu des résultats de son rapport annuel de la dernière année.

Le rapport annuel sur l’application du régime d’examen des plaintes et de l’amélioration de la qualité des services pour l’exercice 2018-2019 se veut une reddition de comptes conformément aux dispositions applicables de la Loi sur les services de santé et services sociaux.

Une année de croissance

« L’année 2018-2019 aura été une année de croissance des services rendus à la clientèle et d’avancement des projets immobiliers annoncés et amorcés en 2017-2018. Toute cette croissance vise à offrir une meilleure accessibilité aux soins et aux services et à répondre à l’augmentation des besoins de la population », a expliqué Louise Potvin, présidente-directrice générale du CISSS.

« En tout temps, l’intervention du commissaire s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la qualité des services. L’usager demeure au cœur de nos préoccupations en matière de soins et services dispensés », a ajouté la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services.

Les rapports annuels 2018-2019 du CISSS de la Montérégie-Est et de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services sont disponibles en ligne.