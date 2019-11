L'opération Nez Rouge manque de bénévoles

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy travaille à mettre sur pied la prochaine édition de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy qui débutera le 29 novembre prochain.

À cet effet, la structure sollicite l’implication du plus grand nombre de citoyens afin de contribuer à

l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy. Vous avez envie de faire la différence dans votre communauté? Vous voulez vivre une soirée hors de l’ordinaire? C'est là l'occasion de participer à l’activité la plus populaire du temps des Fêtes : l’Opération Nez rouge.

Rendre les routes plus sûres et aider les étudiants en difficulté financière

En plus de rendre les routes plus sécuritaires, vous aurez l’occasion d’aider les jeunes de la région.

Les dons amassés avec la campagne de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy profitent à notre relève

locale. Depuis 21 ans, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy plus de 850 000$ en prix et bourses à des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy en plus de soutenir le développement technologique du

Collège.

La Fondation contribue au Fonds Partage-Emploi Desjardins qui vient en aide aux élèves ayant des difficultés financières et aide également à la mise en place de projets formateurs pour les jeunes : stages à l’étranger, le Mashup, les Rebelles hockey, la Finale nationale de Cégeps en

spectacle, le Hub Informatique, le laboratoire de simulations avec mannequins haute-fidélité pour

le département de Soins infirmiers, etc.

Pour faire partie de l'équipe de l’Opération Nez rouge, pour une ou plusieurs soirées. Pour d’autres informations, communiquez avec la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy au 450-742-6651, au poste 2105, ou par courriel à [email protected]