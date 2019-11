MRC Pierre-de-Saurel: une dizaine de nouveaux lieux "certifiés Famille"

À l’occasion de La Grande semaine des tout-petits, Vincent Deguise, président du comité régional de la famille et des aînés de la MRC de Pierre-De Saurel, a remis plus d’une dizaine de reconnaissances "Certifié Famille" à des entreprises de la région, portant maintenant le nombre de lieux certifiés à près de 75.

« Nous avons lancé "Certifié Famille" en 2013, et je suis fier de constater qu’année après année, de nouvelles organisations s’ajoutent à la liste. De plus en plus, il y a un réflexe qui se développe, que ce soit lors d’un démarrage de projet, d’un lancement, de rénovations ou lors d’événements, il y a une préoccupation pour les tout-petits, et j’aime penser que l’initiative certfié Famille en est un peu la cause », précise Vincent Deguise.

Des services adaptés

Le titre "Certifié Famille", développé par le Comité régional de la famille et des aînés de la MRC, vise à encourager le développement et le maintien d’environnements adaptés aux familles de la région. Lorsqu’un parent pousse une porte qui arbore la certification, il a la certitude que ce lieu sera accueillant envers les familles et, tout dépendant du niveau de la certification obtenu, sera aussi adapté pour celles-ci.

Il peut ainsi s’attendre, par exemple, à avoir une toilette accessible aux clients, à avoir accès à une table à langer, une chaise haute ou encore à une aire d’attente aménagée pour les enfants. Bref, les critères peuvent être multiples selon le type d’établissement.

Cette année, ceux qui ont obtenu le sceau sont :

• IGA Extra Marché André Tellier Certification OR

• Métro Plus Sorel-Tracy Certification OR

• Optik Farhat Sorel-Tracy Certification OR

• Pharmacie Julie Robitaille Certification OR

• Le Belvédère Certification ARGENT

• Pharmacie Brunet (Tracy) Certification ARGENT

• Tim Hortons – 356 bld. Poliquin, Sorel-Tracy Certification ARGENT

• Tim Hortons – av. Plaza Tracy, Sorel-Tracy Certification ARGENT

• Tim Hortons – 1025 Marie-Victorin, Sorel-Tracy Certification ARGENT

• Tim Hortons – 240 rue Victoria, Sorel Tracy Certification ARGENT

• Cactus Café El Piquante Certification BRONZE

• Chaussures Labarre Certification BRONZE

• Le Quartier général Certification BRONZE

Les organisateurs d’événement peuvent également adapter leur site aux familles en profitant de l’Espace certifié Famille, un ensemble « clef en main » fourni gratuitement par la MRC. Cet espace est idéal pour changer une couche, prendre un temps de pause ou encore nourrir les tout-petits. Cette année, pas moins de six événements l’ont accueilli sur leur site, mettant ainsi les jeunes familles au cœur de leurs préoccupations.