La Grande semaine des tout-petits soulignée à travers une exposition

La Grande semaine des tout-petits a décidément fait parler d'elle. La MRC de Pierre-De Saurel en collaboration avec la Table intersectorielle enfance-famille et l’équipe du projet Voir grand pour ses petits ont souligné la Grande semaine des tout-petits, une initiative nationale de sensibilisation, de dialogue et de mobilisation sociétale en faveur de la petite enfance, qui a eu lieu la semaine dernière, à travers une exposition.

Pour imager cette mobilisation au niveau local, les partenaires ont créé une exposition en collaboration avec les acteurs de la petite enfance de la région, dont près de 500 enfants, où les grands et petits ont eu à illustrer leur rêve. L’objectif de l’initiative est de réfléchir à ce qu’il y a à mettre en place pour favoriser la réalisation de ces rêves.

« En tant que décideurs, nous devrions toujours avoir en tête que la petite enfance est comparable à la construction des fondations d’une maison : plus les fondations sont solides, plus l’enfant pourra faire face aux nombreux défis de la vie. C’est pourquoi nous avons tous intérêt à développer le réflexe de penser et d’agir pour les tout-petits, ces citoyens de demain, qui sont également notre présent », a fait valoir le préfet de la MRC de Pierre-De Saurel, Gilles Salvas.

« La Grande semaine des tout-petits est une belle occasion de mettre en lumière l’importance d’agir en prévention et de coordonner nos actions », a conclu France Lessard, organisatrice communautaire du CISSS ME qui coordonne de la Table intersectorielle enfance-famille de Pierre-De Saurel.

Depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque la Journée mondiale de l’enfance. Une manière forte de rappeler qu’un enfant a le droit d’être respecté dans son individualité et de grandir dans un environnement qui lui permette de développer son plein potentiel.