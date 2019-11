Des étudiantes animent une conférence sur la technologie et les aînés pour la recherche sur le cancer

Des étudiantes du Cégep de Sorel-Tracy souhaitent collecter des dons à remettre à la Société canadienne du cancer et à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. Pour cela, elles offrent une Conférence Techno qui se déroulera le 29 novembre prochain, au Château Langelier, dans le but de briser l’isolement des aînés.

Cette conférence vise à démystifier l’utilisation d’une tablette électronique pour les aînés. Par le biais de cet événement, nous désirons amasser des dons pour encourager la recherche contre le

cancer.

Les étudiantes Joanie Trudel, Marilou Éthier, Marie-Jeanne Pare et Sarah Choukr-Allah sont confiantes : « Nous sommes persuadées que les fonds amassés pourront faire une différence. » De plus, le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, soutient les étudiantes dans leur projet et invite les citoyens à faire un don.

Dans le but d’atteindre leur objectif financier, ces étudiantes invitent la population à faire un don via

la campagne GoFundMe. Les jeunes femmes ont également mis en place un concours sur la page Facebook de l'événement.

Pour elle, la conférence qu'elles s'apprêtent à animer aidera grandement les résidents du Château Langelier à maitriser davantage la technologie. Leur second but est de réussir à amasser un montant significatif pour encourager la recherche sur le cancer et sensibiliser les gens à l’importance de l’éducation.