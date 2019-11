La MRC s'engage à sensibiliser les élèves du primaire à la réduction

Afin de souligner l’importance de la réduction, le premier « R » des 3RV, la MRC de Pierre-De Saurel a profité de la Semaine québécoise de réduction des déchets afin d’organiser un défi lunch zéro déchet auprès de quatre écoles du primaire.

Au terme de ce défi, où près de 750 élèves ont participé, l’école ayant le plus réduit sa quantité de matières résiduelles par élève est celle de Maria-Goretti. Les autres écoles participantes étaient Saint-Gabriel-Lalemant, Sainte-Victoire et l’école intégrée d'Yamaska - pavillon Notre-Dame et pavillon Saint-Gabriel.

Une année scolaire d'efforts de réduction équivaudrait à 5 000 livres de déchets en moins

Grâce au défi et à la sensibilisation, une diminution des déchets s'est effectuée de 28 livres pour l’ensemble des écoles, passant de 65 livres lors de la première caractérisation à 37 livres lors de la journée du défi. Si les efforts étaient maintenus pendant toute l’année scolaire, la diminution serait impressionnante : un peu plus de 5000 livres.

Il était proposé aux élèves fréquentant le service de garde des écoles participantes. Une première caractérisation (pesée des matières par catégorie) des matières générées par les lunchs a été réalisée par la MRC afin de déterminer un premier "ratio quantité" de matières résiduelles produite par élève pour chaque école.

Une pochette de collation réutilisable

Ensuite, les élèves ont eu la visite de l’organisme Les Ateliers Je suis capable pour un atelier de sensibilisation sur le sujet de la réduction. Enfin, le jour du défi, une deuxième caractérisation a eu lieu permettant d’établir un résultat quant à la diminution la plus marquée.

Afin de les inciter à poursuivre leur effort tout au long de l’année, les élèves ont reçu une pochette à collation réutilisable grâce à un partenariat réalisé avec la boutique Chez Coraféli. En plus d’un prix en argent, le service de garde gagnant se mérite aussi une visite au site d’enfouissement et à la plateforme de compostage afin de voir concrètement comment leurs efforts de réduction collectifs peuvent être significatifs!