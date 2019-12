Un plan de sécurité déployé pour la réception de deux génératrices à l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy

Dans le cadre travaux de remplacement du groupe électrogène de l’Hôtel-Dieu de Sorel, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce que l’établissement recevra deux nouvelles génératrices, vendredi 6 décembre. Vu le volume et le poids considérables de chacune des génératrices, un transporteur spécialisé a été retenu pour assurer leur livraison. De fait, deux camions de 42 pieds chacun et une grues seront dépêchés sur les lieux.

Impacts et mesures de sécurité

Afin d’assurer la livraison et le déchargement des génératrices, un périmètre sera installé dans le stationnement B situé derrière l’hôpital, près des cliniques externes (côté de la rue Victoria). En conséquence, une trentaine de places de stationnement seront temporairement inaccessibles pour les véhicules des usagers et des employés au cours de la journée du vendredi 6 décembre prochain. Pour assurer une livraison sécuritaire et adéquate des génératrices dans le nouveau bâtiment conçu à cet effet, des signaleurs seront sur place.

Les camions de livraison et la grue emprunteront l’entrée du stationnement accessible par l’avenue

Hôtel-Dieu et se dirigeront vers le périmètre de sécurité aménagé à l’arrière de l’établissement. Aucune case de stationnement ne sera supprimée sur leur itinéraire emprunté dans le parc de stationnement. Une escorte sera fournie pour assurer la sécurité du public.

Consciente des inconvénients occasionnés par ces travaux et soucieuse de préserver le milieu de vie des usagers et des employés, la Direction des services techniques déploie toutes les mesures nécessaires pour en minimiser les impacts.