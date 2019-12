La magie de Noël est au rendez-vous pour Autisme Montérégie

L'organisme Autisme Montérégie a reçu cette fin d'année plusieurs aides, financières et partenariales avec différents organismes, afin d'en faire bénéficier aux personnes autistes et leurs familles, en cette période de Fêtes.

« Plus que jamais cette année, de superbes opportunités permettent à Autisme Montérégie de vivre la magie de Noël et ce sont les personnes autistes et leur famille, membres d’Autisme Montérégie, qui en seront les grands gagnants et pourront en bénéficier », affirme Nathalie Sapina, directrice générale d’Autisme Montérégie.

« Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) rejoint de nombreuses personnes en Montérégie. Heureusement, de plus en plus de citoyens et de corporations sont sensibles à la cause de l’autisme », ajoute-t-elle, avec reconnaissance.

Excellence Peterbilt et ses partenaires se surpassent et remettent plus de 15 000 $

Cette année, l’entreprise s'est impliquée davantage auprès d’Autisme Montérégie. Plusieurs actions ont été organisées afin de récolter plus d’argent, dont la vente d’objets promotionnels et la conception de A à Z d’un camion spécial tout en l’utilisant comme outil de sensibilisation durant la saison estivale, avant de le mettre en vente. Ce sont 9 000 $ qui ont ainsi été récoltés par Excellence Peterbilt. Deux de ses partenaires ont aussi été très généreux et ont souhaité, eux aussi, faire la différence en remettant des dons importants. Tundra et Le Rodéo du Camion ont souhaité s’unir à Excellence Peterbilt, en remettant respectivement 5 000 $ et 1 000 $.

Enfin, l’un de ses clients, Les Entreprises FMYR, a lui aussi décidé de soutenir la cause en récoltant des dons lors d’un show de camion. Plus de 260 $ ont été récoltés de leur côté. Ensemble, c’est plus de 15 000 $ qu’ils versent à Autisme Montérégie.

Industrielle Alliance (Agence rive-sud) verse 5 000 $

C’est avec une vive reconnaissance qu’Autisme Montérégie a reçu un don de 5 000 $ des mains de Michel Audet et Johanne Lavigne, d’Industrielle Alliance (Agence Rive-Sud). Un échange chaleureux a permis à Nathalie Sapina, d’Autisme Montérégie, d’expliquer l’impact concret de ce don dans la vie des personnes autistes et leur famille. « L’engagement citoyen m’a toujours touché. Autisme Montérégie est témoin de gestes porteurs qui ont une incidence significative dans la collectivité. J’ai le privilège d’échanger avec des personnes profondément engagées pour l’autisme et des entreprises qui font une importante différence pour cette cause. Le don octroyé par Industrielle Alliance (Agence Rive-Sud) en est une illustration éloquente ».

Noël au Quartier Dix30

Grâce à un partenariat plus que précieux, Autisme Montérégie et le Quartier DIX30 s’unissent pour une 5e année consécutive, afin d’offrir aux enfants autistes et à leur famille un rendez-vous privé avec le Père Noël à l'organisme à Longueuil, les samedis et dimanches du 30 novembre au 22 décembre et les lundi 23 et mardi 24 décembre. Les rendez-vous sont déjà complets et une liste d'attente a été créée mais il est tout de même possible de contacter le courriel suivant: [email protected] autismemonteregie.org.

Ce sont 52 familles qui bénéficieront de ces rendez-vous privés et adaptés aux besoins des enfants. De plus, des enfants autistes et leur famille ont pu savourer un petit déjeuner puis assister, en retrait de la foule, au défilé du Père Noël, le 24 novembre dernier, et recevoir un cadeau personnalisé. Cette activité a été finement pensée afin d’assurer un moment à la fois magique et de qualité.

La Fabrique des Petits lutins redonne le sourire aux enfants

La Fabrique des Petits Lutins offre la possibilité à des enfants vivant certaines difficultés de recevoir un cadeau qui leur est cher, car ils en ont fait la demande au Père Noël. Encore cette année, Autisme Montérégie bénéficie de la générosité de l’organisme qui permettra de mettre un peu de joie et de magie dans le cœur d’une vingtaine d’enfants. Ensemble, nous pouvons changer le regard que l'on porte sur l'autisme et contribuer à une société plus inclusive.