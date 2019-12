Les quatre fleurons demeurent à Sorel-Tracy

La Corporation des Fleurons du Québec a procédé récemment au 14e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2019, devant plus de 200 élus et représentants municipaux. Grâce à ses efforts au cours des trois dernières années, la Ville de Sorel-Tracy a su conserver ses quatre fleurons.

La conseillère, Dominique Ouellet, le directeur du Service des travaux publics, David Gagné, le contremaître de la Division parcs et espaces verts, Marc-André Paquin ainsi que l’horticultrice et chef d’équipe Marie Forest ont tous assisté à ce dévoilement pour recevoir l’attestation officielle de la Ville.

Le pointage des écoles en hausse

La Corporation des Fleurons a d’ailleurs tenu à souligner les efforts consentis par la Ville de Sorel-Tracy pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de ses citoyens : « Sorel-Tracy compte une évolution de près de 50 points dans le 4e fleuron, cela se souligne. La qualité visuelle des entrées de l’entité municipale, des voies publiques et des édifices municipaux est en partie responsable de cette hausse. Le pointage des écoles a aussi augmenté depuis la dernière classification et c’est une catégorie qui est habituellement difficile à améliorer », peut-on lire dans le rapport d’évaluation 2019.

Les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration. Les classificateurs visitent 60 % du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public.

Les résultats des municipalités sont disponibles en ligne, sur la brochure de la 14e édition de classification horticole des Fleurons du Québec.