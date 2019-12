L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy est de retour ce week-end

Dans la région de Sorel-Tracy, 63 raccompagnements ont été effectués lors de la première fin de semaine de l'Opération Nez rouge grâce aux 49 bénévoles présents.

La soirée de vendredi s’est terminée avec 40 transports alors qu’il y en a eu 23 samedi. À pareille date l'an dernier, 92 transports avaient été réalisés puisqu’il y avait davantage de bénévoles sur la route.

L'Opération Nez rouge Sorel-Tracy reprend du service ces vendredi et samedi, soit les 6 et 7 décembre. Le service de raccompagnement est gratuit, mais les dons sont appréciés et sont entièrement reversés à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. L’organisme contribue de multiples façons à la réussite et à l’épanouissement des jeunes qui fréquentent le Cégep de Sorel-Tracy. Plus les citoyens utilisent les services de l’Opération Nez rouge, plus les étudiants d’ici en profitent.

Tirage au sort pour les bénévoles inscrits

Il n’est pas trop tard pour s’impliquer: toute personne désirant offrir ses services peut s’inscrire en ligne sur le site de l’Opération Nez rouge. De plus, grâce au partenariat de l'opération avec Lumen, une paire de billets pour une partie des Canadiens de Montréal sera tirée parmi les bénévoles inscrits.

Un autre gain est également possible grâce à la Brasserie Labbatt, un tirage sera fait parmi tous les bénévoles du Québec et cinq d’entre eux pourraient remporter un forfait d’humour VIP double d’une valeur de plus de 1000$.

Pour davantage d'informations, communiquer avec la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy au 450-742-6651, au poste 2105, ou par courriel à [email protected] Pour des informations exclusives sur l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy, des photos ou des anecdotes sont visibles sur Facebook.