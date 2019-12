Le succès d'étudiants du Cégep souligné par le député Jean-Bernard Émond

Le député de Richelieu Jean-Bernard Émond a souligné, lors d’une déclaration au salon bleu, le succès qu’ont remporté deux équipes d’étudiants en Développement d’applications Web et mobiles du Cégep de Sorel-Tracy lors de la quatrième édition du StartupWeekend de Shawinigan, qui s’est déroulée du 8 au 10 novembre dernier.

Ce marathon de 54 heures rassemble, chaque année, une centaine de participants de partout à travers le Québec venus développer et faire valoir leur modèle d’affaires.

« Je tiens à saluer trois équipes du programme Développement d’applications Web et Mobiles du Cégep de Sorel-Tracy qui se sont particulièrement illustrées lors de la quatrième édition du StartupWeekend de Shawinigan, en novembre dernier. Lors de cette compétition, l’équipe de Real Food et l’équipe de Share Parks se sont méritées les deux premières places, alors que l’équipe de RecySac a remporté le prix Coup de Cœur du jury. Je tiens aujourd’hui à les féliciter pour leur performance exemplaire », a déclaré le député de Richelieu.

« Vous avez su, par votre créativité et votre leadership, vous distinguer et faire rayonner notre Cégep. Le Québec a besoin de jeunes comme vous qui brillent par leur excellence et qui ont l’audace de sortir des sentiers battus. Félicitations! », a conclu le député Émond.

Le StartupWeekend de Shawinigan est un événement de 54 heures où des passionné(e)s de marketing, de sciences, d’informatique, de finances, de gestion et de design/graphisme se rencontrent pour partager des idées, former des équipes, créer des produits et lancer des entreprises.

Les équipes ainsi formées valident leurs idées, ciblent les clients potentiels et développent un produit minimal viable pour être présenté à un panel d’experts. Tout au long de la fin de semaine, des mentors, des experts de différents domaines et des entrepreneurs viennent

rencontrer les participants.