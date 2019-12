Marche au ralenti des voitures: la Ville appelle les citoyens à l'éviter

Avec l’arrivée des temps plus froids, la tentation peut être grande de laisser tourner le moteur d'un véhicule pour le réchauffer avant un départ, en attente d’un passager ou encore, avant de sortir pour faire une course rapide.

La Ville a tenu à rappeler que ce comportement n’est « pas sans conséquences » car il est source importante de gaspillage de carburant, et par le fait même, d’impacts néfastes en termes de dépenses et pour l’environnement (qualité de l’air et changements climatiques).

Une amende possible

Il est donc demandé d'éviter couper le moteur pour éviter de de consommer inutilement du carburant.

Dans cette optique, la Ville de Sorel-Tracy adhère depuis plusieurs années à la campagne provinciale "Coupez le moteur" et a adopté des dispositions à son règlement de sécurité publique concernant la marche au ralenti des véhicules. Ainsi, le fait de laisser fonctionner pendant plus de 3 minutes, par période de 60 minutes, le moteur d’un véhicule immobilisé constitue une nuisance et est notamment passible d’une amende.

Pour davantage d'informations sur l’importance de limiter la marche au ralenti des véhicules, les mythes qui y sont rattachés et les solutions de rechange, une section "Coupez le moteur" est consultable en ligne sur le site de la Ville, de même que le règlement No 2376 « RM-2017 concernant la sécurité publique » , aux articles 6.1.11 à 6.1.13.