Geoffrey S. Packwood devient le premier directeur général de la Société historique

Le Conseil d’administration de la Société Historique Pierre-de-Saurel (SHPS) a annoncé la nomination de Geoffrey Shayne Packwood au poste de directeur général.

M. Packwood entrera officiellement en fonction le 6 janvier 2020. Passionné d’histoire, il détient un Baccalauréat en Science politique de l’Université de Montréal orienté vers la gestion communautaire, le tout, combiné par un passage à l’Université de la Nouvelle-Orléans. Il poursuit présentement son parcours académique en Gestion à HEC Montréal.

Originaire de Sorel-Tracy, Geoffrey S. Packwood était également membre et secrétaire du Conseil d’administration de la SHPS depuis mai 2018; il y participera dorénavant comme secrétaire.

« La venue de Geoffrey Packwood comme premier et nouveau directeur général est un tournant majeur dans l’évolution de la SHPS, qui fêtera ses 50 ans en 2020. En effet, la SHPS qui est aussi l’un des plus gros centres agrée d’archives privées au Québec avec plus de 1,3 kilomètre linéaire d’archives est rendue à une étape de son évolution, où il devenait impératif d’en pérenniser la gestion pour préparer son avenir dans la stabilité. À ce titre, M. Packwood apporte un vent de fraîcheur et une énergie nouvelle à notre organisation », affirme Jocelyn Daneau, président du conseil d’administration de la SHPS.

De son côté, Geoffrey S. Packwood se montre enthousiaste de sa nomination, qui « représente un magnifique défi. La SHPS est un organisme avec un héritage impressionnant par ses réalisations. Il a contribué à la préservation et à la diffusion de notre histoire régionale. De plus, d’avoir enfin la chance d’offrir une contribution concrète à faire rayonner ma région et son histoire me remplit d’une grande fierté ».

Pour plus d’informations, communiquer avec la Société Historique Pierre-de-Saurel au 450 780-5739 ou par courriel à l’adresse [email protected]