La nouvelle programmation du Carrefour naissance-famille axée sur l'accompagnement

Bonne nouvelle pour les familles avec des enfants: la nouvelle programmation du Carrefour naissance-famille vient d'être mise en ligne. Les intéressés à s’inscrire peuvent le faire dès maintenant. Vu la popularité de ces ateliers, l’organisme rappelle à la population que la période d’inscription est en cours et que les places sont limitées.

Huit rencontres de deux heures pour accompagner l'enfant

Parmi la programmation hiver et printemps, les enfants et leurs parents retrouvent la halte-garderie communautaire, mais également les ateliers de développement parent-enfant 0-6 mois, 6-12 mois, 12-24 mois, 2 ans et 3 ans. Chaque atelier comprend huit rencontres à raison de deux heures par semaine en compagnie des parents et des intervenants.

Ces rencontres visent à accompagner l'enfant dans son développement global, à partager et échanger avec d’autres parents, en plus d’enrichir ses habilités parentales. Si le parent ne peut être présent, une personne significative peut accompagner l’enfant. Voici les plages-horaires établis:

0-6 mois (2 groupes) : À partir du 7 janvier ou à partir du 12 mars, de 9h à 11h.

6-12 mois : À partir du 10 mars, de 9h à 11h.

12-24 mois : À partir du 22 janvier, de 9h à 11h.

2 ans : À partir du 25 mars, de 9h à 11h.

3 ans : À partir du 7 mai, de 9h à 11h.

Les ateliers pour parents : "Fratrie", entre fusion et rivalité, Mère "À boutte!" et Le Boomerang pour les pères

« Les ateliers Fratrie, entre fusion et rivalité permettent aux parents de mieux comprendre les sentiments pénibles que peut vivre leur enfant face à l’arrivée de bébé. Il amène le parent à identifier les sources de la rivalité entre frères et sœurs. L’atelier a pour but d’aider les enfants à soulager les sentiments hostiles qu’ils éprouvent les uns par rapport autre, expliquer les différents rôles qu’adoptent ces derniers au sein de la famille, donner des pistes d’intervention qui réduit l’agressivité et favoriser la gestion de conflits entre enfants », précise Sabrina Beauchesne, intervenante communautaire à Carrefour naissance-famille.

Les rencontres pour mamans Mère « À boutte! » font aussi partie de la programmation ainsi que le groupe de pères Le Boomerang. Parmi les services, la clinique d’allaitement sera de retour dès le 14 janvier et c’est gratuit. Il suffit simplement de prendre rendez-vous avec la conseillère.

Il est possible de s'inscrire dès maintenant en téléphonant au Carrefour naissance-famille au 450 743-0359, poste 21.