Les personnalités soreloises de l’année 2019 ont été sélectionnées par CJSO 101,7 FM

Hier soir a eu lieu l’enregistrement de l’émission "Personnalités 2019 CJSO" au Café-théâtre Les Beaux Instants. Cette émission a permis de mettre à l’honneur des Soreloises et Sorelois qui se sont distingués cette année dans leur domaine d’activité. Tour d'horizon du parcours de chacun d’entre eux et les faits marquants de leur feuille de route.

Les personnalités sélectionnées, chacune dans leur domaine, sont les suivantes:

- En musique : Charles Robert-Gaudette. En tournée depuis quatre ans avec la célèbre chanteuse et imitatrice Véronic DiCaire, Charles travaille actuellement en Europe à titre de musicien accompagnateur. Il est bassiste et auteur-compositeur-interprète. Il a lancé son premier disque Les Corps Invincibles en mai dernier.

- En sports : Daniel Lequin. Le 13 octobre dernier, en compagnie de l’humoriste Maxime Martin, Daniel a couru son 100e marathon à Québec, là même où il a couru son premier marathon il y a vingt ans.

- En jeunesse : Samuel Brouillard. Il n’a pas encore trente ans mais sa feuille de route comme bénévole est déjà longue. Il a organisé l’événement "Riverside" et il est impliqué dans le Groupe d’Entraide Sorel-Tracy (GEST).

- Engagement social : Kevin Arseneault. Véritable ambassadeur de sa ville, Kevin ne manque pas une occasion de s’impliquer, que ce soit pour les Éperviers, le Gib Fest, le Relais pour la vie pour lequel il a œuvré pendant 12 ans pour ne nommer que ceux-là. Il est à l’emploi du journal Les 2 Rives à titre de publiciste depuis 2011.

- Communautaire : Marie Josée Averill. Directrice générale de la Porte du Passant depuis 2014, elle a amené à l’organisme une vague de changements majeurs; une plus grande équipe, de nouveaux locaux plus spacieux et mieux adaptés et de nombreux nouveaux services.

- Arts et culture : Geneviève Dulude-De Celles. Son premier long métrage de fiction a réalisé le tour de force de se distinguer sur de nombreuses scènes internationales, dont le prestigieux Festival international du film de Berlin et le gala des prix Écrans canadiens à Toronto, où sont film "Une Colonie" a remporté trois prix, dont celui du meilleur film.

- Environnement : Valérie-Anne Fontaine. Établie depuis seulement quatre ans dans la région, mais Mme Fontaine est déjà très impliquée, notamment à titre de présidente du Mouvement écologique du comté de Richelieu, un organisme qui a remporté cette année le prix de la mobilisation citoyenne pour le projet l’Écosystème au Gala Conscientia du Conseil régional en environnement de la Montérégie.

- Agriculture et agroalimentaire : Jean-Pierre Salvas. Issu d’une famille d’agriculteurs enracinée à Saint-Robert, il a été l’un des fondateurs de la Fromagerie Polyethnique en 1993. Cette fromagerie est devenue chef de file dans son créneau. L’entreprise emploie 80 personnes et elle vient de compléter deux phases d’agrandissement et de mise à niveau.

« Nous tenons à remercier les partenaires de l’événement qui en ont fait un succès par leur contribution, ainsi que toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à cette émission exceptionnelle et stimulante pour notre milieu », a déclaré Laurent Cournoyer, président-directeur général de CJSO 101,7 FM.

Cette émission sera diffusée sur les ondes de CJSO le mardi 17 décembre, de 19h à 21h et en reprise le 1er janvier de 14h à 16h.