Santé Canada rappelle les risques liés aux piles boutons

Le temps des Fêtes est l’occasion parfaite pour se rassembler en famille et entre amis. Les cadeaux et les jouets qui font partie des célébrations font certes le bonheur des enfants, mais ils peuvent aussi présenter leur lot de risques.

En effet, les piles boutons qu’on trouve dans les livres musicaux, les bijoux clignotants et les petits appareils électroniques sont suffisamment petites pour être avalées par un enfant. Cela peut entraîner de graves brûlures internes et même la mort.

Des jouets adaptés à l'âge de l'enfant

Afin de s’assurer que les Fêtes de fin d’année demeurent une expérience libre de dangers pour les enfants, l’inspecteur de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada, Alexandre Nadeau, tient à rappeler de simples consignes de sécurité à respecter lors de l’achat des cadeaux: « C’est important que les jouets soient adaptés à l'âge de l'enfant. Les jouets pour des enfants plus grands peuvent comporter de petites pièces ou présenter d'autres aspects qui les rendent dangereux pour les plus petits. Il faut toujours lire et respecter l'âge indiqué sur les étiquettes, les avertissements, les conseils de sécurité et les autres instructions qui accompagnent les jouets ».

Il faut être particulièrement prudent avec les objets qui comportent des piles boutons. En cas de soupçon qu'un enfant ait avalé une pile bouton, il est impératif de consulter immédiatement un médecin. « Ces petites piles peuvent se coincer dans l’œsophage d’un enfant et causer des brûlures, tant au niveau de l’œsophage, que de la trachée et de l’artère principale en aussi peu que deux heures », ajoute M. Nadeau. Il faut signaler au fabricant toute blessure liée aux piles ou déclarer l’incident à Santé Canada.

Les consommateurs qui ont des questions au sujet d’enjeux ou de produits particuliers peuvent aussi communiquer avec le Programme de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada, en appelant au 1 866-662-0666 ou en écrivant à l’adresse [email protected]