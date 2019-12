Le défi OSEntreprendre pousse les élèves de tous niveaux à créer

Le défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 60 000 participants. Ces participants sont des jeunes de tous les ordres d’enseignement, du primaire jusqu’à l’université, ainsi que des créateurs d’entreprises.

Le défi se déploie et s’enracine à l’échelon local, régional et national. Pour assurer sa mise en œuvre, plus de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

Le volet étudiant du défi s’adresse aux jeunes des niveaux primaire, secondaire et collégial, tant en adaptation scolaire qu’en formation professionnelle et technique, ainsi qu’à ceux et celles inscrits à l’éducation des adultes. Les projets d’entrepreneuriat doivent avoir été réalisés pendant l’année scolaire, soit entre juin 2019 et juin 2020.

La création d'un produit, d'un service ou d'un événement au coeur du projet

Le projet entrepreneurial a pour but de créer un produit, un service ou un événement qui répond à un besoin ou à une demande du milieu, amène une solution à une problématique ou améliore une situation pour un public-cible qui s’étend plus loin que les participants au projet eux-mêmes (ex. : un établissement scolaire, la communauté, la famille, un groupe en particulier, etc.).

Le compte à rebours est commencé. La date limite pour inscrire une entreprise est fixée au mardi 10 mars 2020, à 16 heures. Les inscriptions se font en ligne seulement.

Pour toute question, communiquer avec la responsable locale du volet scolaire, Karine Généreux, coordonnatrice des Services éducatifs de la Commission scolaire de Sorel-Tracy au 450-746-3990, poste 6131 ou par courriel à l’adresse [email protected]