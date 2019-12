5 conseils pour réussir son aménagement extérieur

Pour se sentir bien chez soi, il est important d’aménager son intérieur de manière agréable et confortable. Mais si vous avez un jardin, une terrasse ou même un simple balcon, il ne faut pas les oublier ! Nous vous dévoilons 5 conseils pour réussir votre aménagement extérieur :

1)Définir vos besoins

D’abord, il est préférable d’identifier vos attentes. Quelle que soit la taille de votre extérieur, vous devez réfléchir au type d’aménagement dont vous avez envie. Voulez-vous une décoration sobre ou plus pimpante ? Plutôt végétale, avec du bois, des pierres… ? Quel usage prévoyez-vous pour votre extérieur ? De quel mobilier aurez-vous besoin / envie ?

Répondre à toutes ces questions est indispensable pour bien planifier son aménagement paysager. C’est d’autant plus important si vous envisagez des installations importantes (comme une fontaine, la création d’une terrasse ou encore le positionnement d’un chemin en pierre).

2)Identifier votre style d’aménagement

Une fois vos besoins identifiés, il faut choisir un style pour votre aménagement extérieur. Élégant ou plus sauvage, rural ou citadin, chargé ou plutôt épuré, etc. Les styles sont aussi nombreux et variés que pour l’intérieur !

En choisissant un style précis, vous pourrez créer un aménagement extérieur plus harmonieux et cohérent. Cela vous aidera aussi à sélectionner des éléments et à les assortis plus facilement.

3)Planifier vos travaux

Ensuite, si vous vous lancez dans de vrais travaux d’aménagement extérieur, il est important de les planifier. Listez donc les différentes tâches à effectuer, et classez-les dans l’ordre de réalisation. Certaines doivent obligatoirement être faites avant d’autres.

Bien sûr, choisissez une période propice à des travaux extérieurs. Il ne faut pas que la météo vous dérange.

4)Faire des choix cohérents avec le climat

Par ailleurs, vos ambitions d’aménagement extérieur doivent aussi tenir compte du climat de votre zone géographique. Par exemple, vous ne pourrez pas installer du mobilier très fragile ou des plantes tropicales si les conditions météorologiques sont souvent mauvaises.

5)Avancer progressivement

Pour finir, il n’est pas nécessaire de réaliser tout votre aménagement extérieur en une seule fois. Sans pour autant faire durer les travaux pendant des mois, vous pouvez les avancer progressivement.

Prenez le temps d’aménager votre jardin / balcon pour obtenir un résultat à la hauteur de vos attentes !

Conclusion

Avec ces astuces, vous pourrez aménager vos espaces extérieurs pour les rendre plus accueillants et esthétiques.