Les bureaux de Sorel-Tracy ferment pour la période des fêtes

Service des travaux publics

Les bureaux du Service des travaux publics seront ouverts les 23, 27 et 30 décembre 2019 ainsi que le 3 janvier 2020 aux heures habituelles.

Bibliothèques, piscine et colisée Cardin

Les bibliothèques de Sorel-Tracy, la piscine Laurier-R.-Ménard et le colisée Cardin seront fermés uniquement les 24, 25, 26 et 31 décembre 2019 ainsi que les 1er et 2 janvier 2020. Les bibliothèques auront toutefois un horaire modifié pour la période des fêtes.

La piscine aura également un horaire spécial pour la période des fêtes, pour le connaître précisément, consulter la page Piscine.