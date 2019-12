Le Party du Réveillon populaire du 31, de retour cette année

Afin de souligner l'arrivée de 2020, la population de Sorel-Tracy et des environs est invitée à se rassembler pour le Party du réveillon, une fête populaire qui aura lieu le 31 décembre. Pour la présente édition, une douzaine de restaurateurs proposent des soirées selon différentes formules et des festivités extérieures se dérouleront sur deux places publiques.

Pour terminer la soirée, la population est invitée à poursuivre la tradition de rassemblement en plein air. La Place du Marché, située à l’intersection des rues du Roi et Augusta, accueillera le public dans une ambiance festive, de 22 h à 3 h, au son de la musique de DJ Soundman. La rue du Roi sera donc fermée à la circulation automobile dès 17 h entre les rues Cyrille-Labelle et du Fort. Sur le site du quai Catherine-Legardeur, l’animation musicale sera assurée par DJ Beards Maas de 22 h à 1 h. Pour l’occasion, les visiteurs pourront se procurer des boissons alcoolisées et du café sur place.

Au quai Catherine-Legardeur, le traditionnel décompte sera accompagné de feux d’artifice qui illumineront le ciel et les eaux du fleuve sous le coup de minuit!

Le comité organisateur de l’événement, formé du conseiller Jocelyn Mondou, de Jean-Philippe Boulet, du maire Serge Péloquin, de Sam Brouillard, de Thierry Migeon, de Ladane Bonnefoy, de Patrick Lesieur et de Sylvain Descheneaux, vous propose de vous rassembler en famille et entre amis pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année dans une ambiance des plus amicales!

Pour davantage d'informations, consulter le site web ou encore composez le 450 881-6738.