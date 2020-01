30e Opération Nez-Rouge à Sorel-Tracy : plus de gens, plus de jeunes

Les organisateurs et bénévoles de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy se sont dits satisfaits de sa 30e campagne, qui s'est déroulée du 29 novembre au 31 décembre 2019. Au total, au cours des 18 soirées d’opération, 904 automobilistes ont été raccompagnés sur tout le territoire de la MRC Pierre-de Saurel et dans la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.

L’an dernier, l’organisation a réalisé 891 raccompagnements en 17 nuits. Après avoir fait la tournée des partys de bureau avec son équipe pendant le temps des Fêtes, la directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, Myriam Arpin, affirme que les citoyens sont soucieux de prévoir leur retour à la maison : « Ils font appel à un ami, un taxi, à un service de raccompagnement privé ou encore à l’Opération Nez rouge. Les options sont nombreuses et c’est la preuve que le message de l’Opération Nez rouge a fait son chemin depuis 36 ans ».

Modernisation de l'opération

Depuis tout ce temps, l’Opération Nez rouge s’est aussi remise au goût du jour sous la forme d'une application mobile. Plus besoin de papiers et de crayons, car l'outil gère les transports entre les équipes et la centrale. Il est donc plus facile et rapide de répondre aux demandes.

Outre les conditions climatiques qui peuvent varier d’une soirée à l’autre, le défi est toujours d’impliquer davantage de bénévoles entre le 24 et le 31 décembre puisque les gens célèbrent avec leurs familles.

Myriam Arpin assure cependant être très fière de la participation des citoyens de la région: « L’Opération Nez rouge est devenue une tradition auprès des familles et des entreprises d’ici. Il n’est plus rare de voir des petits groupes se former pour une soirée de bénévolat. Par exemple, le 20 décembre dernier, nous avions 72 bénévoles provenant majoritairement d’entreprises de la région. Grâce à eux, nous avons réalisé 127 raccompagnements en une seule nuit, ce que nous n’avions jamais fait. Depuis quelques années, nous voyons de nouveaux visages apparaitre dans notre équipe. Cette année, 48% de nos bénévoles en étaient à leur première soirée de raccompagnement.»

De plus en plus de jeunes

La directrice observe que les jeunes sont de plus en plus au rendez-vous.

« Certains ont le désir de rendre les routes plus sécuritaires, d’autres veulent faire une différence dans la vie des gens, notamment en amassant des dons pour la communauté. C’est touchant de constater, avec l’arrivée de 2020, que la nouvelle génération souhaite elle aussi faire sa part », ajoute Myriam Arpin.

Les utilisateurs de l’Opération Nez rouge sont très généreux, bien que le service soit entièrement gratuit. La direction a noté que les gens font souvent un don puisqu’ils veulent encourager la jeunesse locale. C’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui organise cette grande campagne de sécurité routière. Les montants amassés profitent donc aux étudiants du Cégep.

Le montant total des profits de l'édition 2019 de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy sera connu le mercredi 12 février prochain, lors du traditionnel " 5 à 7" des bénévoles