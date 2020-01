Le complexe sportif et récréatif, un projet d'ampleur

Plus d’une centaine de personnes réunies à la salle Jani-ber, parmi lesquelles de nombreux élus et les représentants des organismes sportifs de la grande région de Sorel-Tracy, ont assisté hier à la présentation du projet du complexe sportif et récréatif de Sorel-Tracy. Le projet est estimé au coût de 28 M$ au total.

La vidéo expliquant les différentes composantes du projet a suscité l’engouement des participants. Une large utilisation du bois comme matériau de construction autant dans la structure qu’à l’intérieur du bâtiment, l’utilisation de panneaux solaires et la récupération de l’énergie sont des éléments qui ont séduit les personnes soucieuses de l’empreinte environnementale de ce nouvel équipement.

Construite en 1966, la piscine intérieure actuelle connaît de nombreux problèmes récurrents et est déjà rendue à la fin de son cycle de vie utile. À la suite de nombreuses études, démarches consultatives, analyses techniques et rencontres de concertation, le complexe abritera les installations suivantes :

Une piscine semi-olympique de 10 corridors, adaptée aux différentes disciplines aquatiques et accessible de façon universelle;

Un bassin récréatif avec eau tempérée et structures ludiques;

Une zone de jeux d’eau favorisant la découverte aquatique et la relation parent-enfant;

Un terrain synthétique intérieur de 2 501 m2 (équivalent à un terrain de soccer à 7);

Une piste de course à pied de 3 corridors au pourtour du terrain synthétique (longueur de 210 mètres);

Une salle polyvalente divisible et favorable aux activités aérobiques;

Des vestiaires universels et ergonomiques donnant aussi accès à un sauna sec;

Des espaces publics accueillants, adaptés aux familles, qui favorisent des expériences stimulantes.

Le maire de Sorel-tracy a présenté le projet par ces mots : « Ce projet nous permettra d’offrir au grand public un lieu où les gens pourront s’amuser en développant de saines habitudes de vie. Pour les organismes sportifs de la région, ils trouveront un endroit où ils pourront s’entraîner et évoluer; un complexe où l’on pourra voir naître et se développer de nouveaux talents : autant au niveau récréatif qu’au niveau élite; pour les athlètes de tout âge, de Sorel-Tracy et de l’ensemble des municipalités de notre région ».

Pour une vision concrète du projet, une vidéo explicative est disponible ici.

Une soirée publique d’information le 21 janvier au Centre culturel

La population est invitée à une soirée d’information et de discussions le 21 janvier à 19 h au Centre culturel (3015, place des Loisirs). Pour sa part, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, la communauté des affaires sera conviée à un dîner-causerie sur le sujet le 13 février.

La Ville de Sorel-Tracy déposera, le 21 février 2020, le projet, estimé au coût de 28 M $, au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS-EBI). Le complexe sportif et récréatif pourrait bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 18,5 M$, une condition essentielle à sa réalisation.