Montérégie : l'école des Moissons gagne une fête de fin d'année

Le concours « Gagnez votre fête de fin d'année scolaire », organisé par Les Éleveurs de porcs de la Montérégie, a fait des élèves heureux à l’École des Moissons de Saint-Théodore-d’Acton. Un montant d’une valeur de près de 3 000 $ sera remis à l’école pour l’organisation de leur fête de fin d’année scolaire en juin.

Ce concours soulignait le travail accompli par les élèves des écoles primaires tout au long de l’année, en les encourageant à faire du sport et en leur permettant d’en apprendre un peu plus sur la saine alimentation et la viande de porc du Québec. Tous les directeurs et les enseignants des écoles primaires de la Montérégie pouvaient y participer. Ils devaient envoyer une photo de leurs élèves participant à une activité physique. De plus, ils devaient réaliser un projet original et créatif en lien avec le porc du Québec.

Pour visionner la vidéo de l'annonce officielle.

Les finalistes du concours

Sur l’ensemble des projets reçus, trois écoles ont été retenues comme grandes finalistes, soit l’École Jésus-Marie de Beauharnois, l’École Pierre-de-St-Ours et l’École Mille Sports de Saint-Hubert. Chacune recevra un montant de 200 $. Quatre autres écoles recevront la somme de 100 $ en guise de reconnaissance pour leurs efforts.

« Pour une première édition, nous sommes très heureux de la qualité des projets reçus. Ce fût un grand plaisir de découvrir l’imagination des enfants et surtout de voir la collaboration entre les élèves et les enseignants qui ont su se mobiliser pour participer au concours et faire valoir le porc du Québec » mentionne avec fierté François Nadeau, président des Éleveurs de porcs de la Montérégie.

Ces derniers ont confirmé la 2e édition du concours, lancée en septembre 2020.